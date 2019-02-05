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Kocaeli'nin Ocak ayı zam şampiyonu biber oldu

Kocaeli’de Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 98,60’lik artışla çarliston biber oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Ocak ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ocak ayında Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bölgede yüzde 1 oranında artarken, Türkiye genelinde artış ise yüzde 1,06 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 19,96 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 20,35’in 0,39 puan altında gerçekleşti.

EN ÇOK BİBER ARTTI

TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde17,16 artış gerçekleşti. Kocaeli’de Ocak ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 98,60 ile çarliston biber oldu. Çarliston biberi yüzde 82,87 ile patlıcan, yüzde 64,20 ile ıspanak, yüzde 46,03 ile karnabahar ve yüzde 43,62 köprü geçiş ücreti izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -23,81 ile etek oldu.

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