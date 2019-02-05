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DSP, Büyükşehir adayını geri çekti!

DSP’nin (Demokratik Sol Parti) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Numan Gülşah olarak gösterilmişti. Bugüne kadar DSP’nin çeşitli kademelerinde görev alan, ÇEKÜL eski İl Temsilcisi Numan Gülşah, DSP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı ancak Numan Gülşah'ın hastalığı nedeniyle DSP adayını geri çekti.

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DSP’nin (Demokratik Sol Parti) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Numan Gülşah olarak gösterilmişti. Bugüne kadar DSP’nin çeşitli kademelerinde görev alan, ÇEKÜL eski İl Temsilcisi Numan Gülşah, DSP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı ancak Numan Gülşah'ın hastalığı nedeniyle DSP adayını geri çekti.

“ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

DSP'den yapılan açıklamaya göre, büyükşehir adaylığı için belirlenecek isim 16 Şubat tarihinde açıklanacak. Numan Gülşah da bunun üzerine kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rahatsızlığım sebebiyle adaylığım söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

3 İLÇE AÇIKLANDI

DSP’de üç ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı. DSP’nin Kartepe Belediye Başkan adayı Temel Ofluoğlu, Kandıra Belediye Başkan adayı İdris Demir ve Gölcük Belediye Başkan adayı Gülten Erenkaya olarak açıklandı.

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