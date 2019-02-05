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Yeni oto korkuluklar yapılacak

Büyükşehir tarafından il genelinde yeni oto korkulukların yapılması, hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve yenilenmesi için ihale yapıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü, ilimiz genelinde hasarlı oto korkulukların sökülmesi ve yeni oto korkuluk yapılması için ihaleye çıktı. Yol güvenliği için önem arz eden oto korkuluların yapımı için gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi.

İL GENELİNDE

İhale kapsamında il genelindeki yollarda yeni oto korkuluk yapılacak ve hasarlı oto korkuluklar sökülerek yenilenecek. Yüklenici firmanın yer tesliminin ardından 365 günde yapım işini tamamlaması isteniyor.

İHALEYE KATILAN FİRMA VE TEKLİFLERİ

Yaklaşık maliyeti 5 milyon 918 bin 667 TL olarak belirlenen yapım ihalesine, 4 firma katıldı. İhalede en düşük teklifi Çepaş Galvaniz A.Ş. 4 milyon 179 bin 771 TL ile yaparken en yüksek teklif 5 milyon 487 bin ile Eskikale A.Ş. tarafından verildi. İhaleye katılan firma ve teklifleri ise şöyle;

FİRMA TEKLİFİ

Çepaş Galvaniz Demir Çelik A.Ş 4 milyon 179 bin 771 TL

Göktaş Trafik İşaretleri A.Ş 4 milyon 589 bin 906 TL

Mina Galvaniz A.Ş 4 milyon 931 bin 467 TL

Eskikale A.Ş 5 milyon 487 bin 404 TL

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