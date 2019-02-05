Körfez Belediyesi, 4 dükkanını satıyor!

Körfez Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 4 adet iş yerini ihale yoluyla satışa çıkaracak. İhaleye katılmak isteyen kişiler veya şirketler, istenen belgeleri en geç 12 Şubat 2019 tarihinde saat 15.00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır. İhale tarihi 13.02.2019 olup 15.00’da başlayacaktır.

İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya geçici teminat makbuzu

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İkametgâh

Nüfus cüzdan sureti

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

TÜZEL KİŞİLERDEN

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya geçici teminat makbuzu

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İkametgâh

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası faaliyet belgesi belgesi ( içinde bulunulan yıl tarihli )

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Aderes beyanı)

Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı veya Noter tastikli)

Ticari Sicil Gazete

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