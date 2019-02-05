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Hat 280 ile Sakarya Üniversitesi seferleri başladı

Vatandaşlara emniyetli, konforlu ve kaliteli hizmet veren UlaşımPark, Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören Kocaelili öğrencileri de unutmadı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören Kocaelili öğrencilerin Esentepe Kampüsü’ne ulaşımını sağlamak amacıyla 280 No’lu hat seferini başlattı. Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyelerde tutmak için büyük çaba harcayan ve vatandaşları her yaptığı yenilikle sevindiren UlaşımPark, bu kez Sakarya Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri mutlu etti.

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ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN TALEP GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlardan ve öğrencilerden gelen Sakarya Üniversitesi’ne ulaşım konusundaki talepler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından görüşülerek İzmit Otogar (41 Nolu Peron) – Uzuntarla – Eşme – Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü arasında 280 No’lu hattın açılması için ilk adımı attırdı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin de konuyu görüşerek karar alması sonrasında 280 No’lu hat 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren seferlerine başladı.

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280 NO’LU OTOBÜSÜN GEÇTİĞİ DURAKLAR

Kocaeli’de oturup Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde okuyan öğrenciler için hizmet vermeye başlayan 280 No’lu otobüs, İzmit Otogar (41 Nolu Peron) – Uzuntarla – Eşme – Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü hattında 6 gidiş 6 dönüş olmak üzere 12 sefer yapıyor. 280 Nolu otobüs, İzmit Otogar (41 Nolu Peron ) – Yahya Kaptan ( D605 ) – D-100 Karayolu – Uzuntarla – Eşme – Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü güzergâhı üzerinde Kocaeli il sınırlarında yer alan tüm duraklardan yolcu almaya başladı.

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ÖĞRENCİ ÜCRETİ 5 TL OLARAK BELİRLENDİ

280 No’lu hattın Kocaeli Kart ile ücret tarifesi, tam 8,25 TL, öğrenci 5,00 TL, indirimli 6,50 TL ve 7/24 Akıllı Kâğıt Bilet 9,00 TL şeklinde belirlendi. Hattın çalışma saatleri ve güzergâhı www.ulasimpark.com.tr internet adresinden ve akıllı telefon uygulamasından yayınlandı.

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