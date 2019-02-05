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Sebzede pahalılıkta tarihi rekor!

Tüketici Hakları Derneği, yaptığı basın açıklamasında sebze fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti.

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Tüketici Hakları Derneği, yaptığı basın açıklamasında sebze fiyatlarının pahalılığına dikkat çekti. Dernek "TÜİK İstatistikleri sebzedeki fiyat artışları ve pahalılığın tarihi rekorda olduğunu ortaya koydu!.. İstatistiklere göre, yıllık sebze enflasyonu %94.72 oldu. Bu durum, tarımın can çekiştiğini gösteriyor. Sebzede fiyat artışı maaş artışının ortalama 4.7 katı oldu. Artık, tüketiciler en önemli ve temel besin kaynaklarından olan sebzeye yeterince erişemiyorlar. Özellikle, yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketiciler, zaten, dana eti, kuzu eti, koyun eti ile peynir ve tereyağ gibi süt ürünlerine erişemiyor. Sebze ile beslenmeye ağırlık vermek zorunda kalıyorlardı. Artık, son bir yıllık süre içerisinde her geçen gün pahalı hale gelmesi nedeniyle, sebzeye de erişemez oldular. Bu durum, %80’den fazlasının yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan toplum kesimlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin artışına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

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