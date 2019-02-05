FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturmalar kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19’u aktif görevde olmak üzere 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Çıkartılan yakalama kararına istinaden, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17’si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ve 1 ihraç eski askeri öğrenci toplam 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan firar olan 2 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 10:55 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 12:09 TSİ
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz