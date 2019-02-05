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FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturmalar kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19’u aktif görevde olmak üzere 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Çıkartılan yakalama kararına istinaden, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay,  Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 17’si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ve 1 ihraç eski askeri öğrenci toplam 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan firar olan 2 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 10:55 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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