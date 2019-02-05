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Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde

Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla 3 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor.

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Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, hasta odaklı hizmet anlayışıyla 3 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. Hastane, deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersen Türker hafta içi saat: 19:00-24:00 saatleri arasında VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Uzmanlık Alanları: .

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sağlıklı Çocuk Takibi, İnfantil Kolik, Gazlı Bebek, Hışıltılı Çocuk, İdrar Yolu Enfeksiyonları, İştahsızlık, Kabızlık, İnek Sütü Protein Alerjisi, Alerjik Burun İltihabı, Atopik Dermatit, Astım, Bebek Reflüsü, Büyüme Gelişme Geriliği

Eğitim ve Uzmanlık:

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Tıp eğitimi )Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Ankara, Araştırma GörevlisiDr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara,  Asistan ( Uzmanlık eğitimi )

Deneyim:

Iğdır Devlet HastanesiKandıra Devlet HastaneAnadolu Sağlık Merkezi, ÇayırovaAcıbadem Hastanesi, Koz yatağı İstanbulFlorence Nightingale Hastanesi , Kadıköy, İstanbul

Üyelikler:

Türk Pediatri DerneğiTürk Spastik Çocuklar Derneği, American Academy of PediatricsCanadian Pediatric Society

Bugün 11:00 TSİ - Sağlık

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