Hisareyn U19 mutlu

Güneşspor gibi ülkenin en önde gelen alt yapı kulüplerinden birini yenmenin mutluluğunu yaşayan Hisareynliler, yoluna devam ediyor. A Grubu’nda mücadele eden Yeşil Beyazlılar, rakibini geçen günlerde tek golle geçerken, büyük mutluluk yaşadı. Antrenör Öner Akdoğan, tüm takımı kutladı ve başarılarının devamını diledi.