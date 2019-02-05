Güneşspor gibi ülkenin en önde gelen alt yapı kulüplerinden birini yenmenin mutluluğunu yaşayan Hisareynliler, yoluna devam ediyor. A Grubu’nda mücadele eden Yeşil Beyazlılar, rakibini geçen günlerde tek golle geçerken, büyük mutluluk yaşadı. Antrenör Öner Akdoğan, tüm takımı kutladı ve başarılarının devamını diledi.
Bugün 11:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Hisareyn U19 mutlu
Güneşspor gibi ülkenin en önde gelen alt yapı kulüplerinden birini yenmenin mutluluğunu yaşayan Hisareynliler, yoluna devam ediyor.
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Bugün 11:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz