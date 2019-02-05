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U-19’da zirve savaşı

Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde zirveler de netleşiyor. Yavaş yavaş takipçilerinden kopmaya çalışan takımlar, fire vermiyor. Kullar açık ara önde gidiyor.

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A Grubu’nda Belediye Derince, B Grubu’nda İzmit Futbol Kulübü, C Grubu’nda Kullar ve D Grubu’nda Sultanorhan liderliğini sürdürüyor. D Grubu lideri Kullarspor, ile Bekirdere ve Gölcük Şirinköyspor arasındaki çekişmede Kullarspor her iki rakibini yenerek Bekirderespor’dan 8, Şirinköyspor’dan 6 puan önde devre arası tatiline girdi. Kullarspor, ilk yarının son haftasında, takipçisi Gölcük Şirinköyspor’u tam 7-1 mağlup etti. Ali KÖKSAL-BAŞİSKELE

KULLARSPOR: 7-GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR: 1

STAD: Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Ramazan Yıldız***, Yusuf Seymen***

KULLARSPOR: A.Osman***, Bahadır* (dk 21 Melih**), Furkan***, Yasir**, İlker**, Abdullah**, Ömer***, Batuhan**( dk. 65 Abdulbaki**), Mesut**, Selim***, A.Özgür***

GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR: Yunus*, Emir*, Yakup**, Mahmutcan**, Berat*, Hakan**, Mehmetcan* (dk. 27 Ramazan*), Burak**, Emre**, Tunahan**, Erman**

GOLLER: dk.3 İlker, dk.10-46 Selim, dk 23-76 A.Özgü,r dk.83 Abdullah, dk. 89 Furkan (Kullar), Dk.44 Emre (Gölcük Şirinköyspor)

Bugün 11:13 TSİ - Spor

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