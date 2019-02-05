Denizyıldızları Sapanca’da piknik yaptı

Dünya Şmapiyonu milli takımının nüvesini oluşturan Denizyıldızları Spor Kulübü, 9’ncusu düzenlenen geleneksel piknikte Sualtı ve Yüzme sporcularıyla Sapanca Yanık Meşelik Park’ta buluştu. Uluslar Arası Yarışmalarda, Milli Takımlarda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan, Ulusal yarışmalarda almış oldukları Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle eğlenmeyi hak eden sualtı sporları ve yüzme branşındaki sporcular ve antrenörler, yoğun geçen bir sezonun yorgunluğunu atmak ve yeni sezona daha iyi hazırlanmak, moral depolamak için düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendi. Sezonun ilk yarışı olan, Türkiye Sulatı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya’da 10-13 Ocak tarihleri arasında yapılan Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan sporcuların hedefi, büyüklerde yapılacak olan müsabakalarda da şampiyon olmak.