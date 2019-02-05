Dünya Şmapiyonu milli takımının nüvesini oluşturan Denizyıldızları Spor Kulübü, 9’ncusu düzenlenen geleneksel piknikte Sualtı ve Yüzme sporcularıyla Sapanca Yanık Meşelik Park’ta buluştu. Uluslar Arası Yarışmalarda, Milli Takımlarda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan, Ulusal yarışmalarda almış oldukları Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle eğlenmeyi hak eden sualtı sporları ve yüzme branşındaki sporcular ve antrenörler, yoğun geçen bir sezonun yorgunluğunu atmak ve yeni sezona daha iyi hazırlanmak, moral depolamak için düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendi. Sezonun ilk yarışı olan, Türkiye Sulatı Sporları Federasyonu tarafından Kütahya’da 10-13 Ocak tarihleri arasında yapılan Sualtı Hokeyi U19 Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan sporcuların hedefi, büyüklerde yapılacak olan müsabakalarda da şampiyon olmak.
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Denizyıldızları Sapanca’da piknik yaptı
Dünya Şmapiyonu milli takımının nüvesini oluşturan Denizyıldızları Spor Kulübü, 9’ncusu düzenlenen geleneksel piknikte Sualtı ve Yüzme sporcularıyla Sapanca Yanık Meşelik Park’ta buluştu.
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Bugün 11:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz