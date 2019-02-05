Haltercilerimiz Türkiye ikincisi

Türkiye Halter Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Denizli Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli haltercileri önemli bir başarıya daha imza attı. 33 ilden 47 kulüp 310 erkek ve 218 bayan olmak üzere toplam 528 sporcunun katılım sağladığı Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Bayan Halter takımı, 188 puanla diğer kulüpleri geride bırakarak ikincilikle tamamladı.