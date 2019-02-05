Türkiye Halter Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Denizli Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli haltercileri önemli bir başarıya daha imza attı. 33 ilden 47 kulüp 310 erkek ve 218 bayan olmak üzere toplam 528 sporcunun katılım sağladığı Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Bayan Halter takımı, 188 puanla diğer kulüpleri geride bırakarak ikincilikle tamamladı.
Bugün 11:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:16 TSİ
Haltercilerimiz Türkiye ikincisi
Büyükşehir Kağıtspor Bayan Halter takımı Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasını 2 olarak tamamladı.
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Bugün 11:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz