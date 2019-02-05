Turkuaz’da Şampiyon Magna

Turkuaz Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Şirketler Turnuvası’nda Pirelli ile Magna karşılaştı. Karşılaşmayı Magna penaltılarla 5-4 ve kupaya uzandı

66 MAÇ 165 GOL ATILDI

Her sene düzenli olarak yapılan Turkuaz Şirketler Turnuvası, Pirelli-Magna şampiyonluk maçı ile sona erdi. 12 Kasım tarihinde başlayan turnuvada, 12 takım mücadele etti, 66 müsabaka oynandı. Turnuva boyunca 165 gol atıldı. En iyi golcüler Magna’dan Şevket ile Pepsico’dan Onur oldu. En iyi kaleci ödülünü ise Murat ile Caner aldı.

YOĞUN KATILIM

Şirketler Turnuvası finalinde yoğun katılım vardı. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Eski FİFA hakemi Mustafa Çulcu, Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz, Türk Metal Sendika Başkanı Yakup Yıldız, Şirket müdürleri ve birçok sporsever turnuvanın ödül törenine katıldı.

MAGNA PENALTILARLA GÜLDÜ

Turkuaz Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk mücadelesi veren Pirelli ile Magna karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Klasman hakemimiz Tolga Güldibi yönetti. Müsabakada iki takım da etkili oyun sergileyerek, gol pozisyonlarına girdi, ancak sonuç alamadı. İlk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda Pirelli, 35.dakikada Kadir ile skoru 1-0 yaptı. İlerleyen dakikalarda Magna gol arayışlarını sürdürürken, 40.dakikada Murat’ın golüyle skor 1-1 oldu ve normal süre böyle bitti. Statü gereği penaltılara geçildi. Penaltılarda Magna finali 5-4 kazandı ve şampiyon oldu.

SÜPER KUPA HEYECANI

Şirketler Ligi Turnuvası’nın Play-Off’da şampiyonu ve lig şampiyonu olan Uz-Er, Süper Kupa’da Pirelli’yi yenen Magna karşılaşacak. Turnuvanın iki en iyi takımının mücadele edeceği Süper Kupa heyecanı da yaşanacak. Organizatör Oktay Kocatekin, Süper Kupa finalinin yerinin tam net olmadığını ve nerede düzenleneceğinin kısa süre içerisinde takımlara bildirileceğini ifade etti.