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Palu ailesi hakkında iddianame hazırlandı

Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

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Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael gözaltına alındı. Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme neticesinde kamu davası açmaya yeterli delil olduğu görülerek şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

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Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal'ı, Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tahnal'ın Tuncer Usatel tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meryem Tahnal'ı öldürdüğü öne sürülen Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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