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Yaprak Gayrimenkul yeni yerinde

İlimizde emlak sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Yaprak Gayrimenkul, misafirlerini yeni yerinde ağırlamaya başladı.

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İzmit Yürüyüş Yolu Cumhuriyet Caddesi üzerinde 20 yıldır faaliyet gösteren Yaprak Gayrimenkul yeni yerine taşındı. 20 yılın tecrübesiyle misafirlerine daha iyi hizmet vermek adına kendini yenileyen Yaprak Gayrimenkul Yenişehir Mahallesi Araç Sokak No: 11 adresinde hizmete başladı. Firma sahibi Gökhan Darcan, Gayrimenkul Danışmanları Erkan Aldemir, Ozan Çıtak ve İsmail İnan ile birlikte misafirlerini yeni yerlerinde ağırlamanın heyecanın yaşıyor.

PROFESYONEL DESTEK

Kuruluşunu takip eden her süre içinde ivmesini yükselten, konusunda faaliyet gösteren kurumsal firmalar çizgisini tamamlamış yerel bir marka haline gelen Yaprak Gayrimenkul, Kocaeli genelinde birçok yatırıma aracılık etmenin yanı sıra sadece ülke genelinde değil, dünya markası birçok firmanın da ilimizde yatırım yapması konusunda profesyonel destek veriyor.

NEZİH KEYİFLİ BİR ORTAMDA ALIŞ VERİŞ İMKANI

Amaçlarının misafirlerine her zaman daha iyisini sunmak olduğunu dile getiren firma sahibi Gökhan Darcan, “ Yeni yerimizde yazlık ve kışlık bahçelerimiz ve nezih ofisimizle misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şehir merkezinin trafik probleminden arınmış, geniş otoparkımız ile keyifli bir mekanda alış veriş yapma imkanı sunuyoruz. Tapu dairesine 200 metre mesafede olan yeni yerimiz işlem hızı konusunda da öncelik ve hız kazanmış bulunmakta” ifadelerini kullandı.

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