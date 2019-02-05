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Aile boyu hırsızlık çetesi polise yakalandı

İzmit’te kilitlenmeyen kapıların dillerini kartla açarak girdikleri iki evden yaklaşık 20 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası ve nakit para çaldığı öne sürülen 5 kişilik aile polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme YeniMahalle’de bulunan bir site içindeki iki farklı dairede 21 Ocak ve 29 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı araç plakasını MOBESE ve PTS yardımı ile tespit eden ekipler, aynı aracın İstanbul’dan ilimize giriş yapması ile birlikte aracı takibe aldı. Derince’de durdurulan araç içinde bulunan F.K. (28) ile eşi Ç.K. (26), H.A. (25) ile eşi H.A.A. (23) ve amcalarının kızları olan G.S. (22) isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda kayıtları var

Şüphelilerin seyyar satıcı kılığında evlerin kapılarını çaldığı, evde kimsenin olmaması üzerine ise ellerindeki kart ve aparatlarla kilitli olmayan kapıları açarak içeri girdikleri tespit edildi. Aynı yöntemle 21 Ocak günü girdikleri evden 15 bin TL değerinde altın, tektaş yüzük, bileklik ve çeşitli ziynet eşyaları çaldığı, 29 Ocak günü girdikleri evden ise 3 bin 500 TL nakip para, yüzük, altın kolye ve çeşitli ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi. Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olan şüphelilerden F.K.’nin arandığı, H.A.’nın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni ile ayrılarak geri gelmemesi nedeniyle cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 5 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 11:37 TSİ - Asayiş

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