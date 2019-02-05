2-A’da maça bak maça: Y.Serdar-Selanikspor

2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda derbinin de derbisi, aynı mahallenin iki takımı karşı karşıya geliyor. Yenidoğan Mahallesi’nin iki takımı Selanikspor ve Yenidoğan Serdarspor, Perşembe günü kozlarını paylaşacaklar. 19.15’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Lider Selanik karşısında Yenidoğan Serdar da mutlaka kazanmak zorunda olacak.

Yenidoğan Serdarspor