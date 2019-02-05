2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda derbinin de derbisi, aynı mahallenin iki takımı karşı karşıya geliyor. Yenidoğan Mahallesi’nin iki takımı Selanikspor ve Yenidoğan Serdarspor, Perşembe günü kozlarını paylaşacaklar. 19.15’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Lider Selanik karşısında Yenidoğan Serdar da mutlaka kazanmak zorunda olacak.
Bugün 11:41 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:26 TSİ
2-A’da maça bak maça: Y.Serdar-Selanikspor
2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda derbinin de derbisi, aynı mahallenin iki takımı karşı karşıya geliyor.
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Bugün 11:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz