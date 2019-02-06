Kocaeli 2.Küme C Grubu’nda da maçlar bugün ve yarın oynanıyor. 9 puanlı henüz hiç gol yemeden 23 gol atan lider Yarımcaspor, Süper Lig ayarındaki kadrosuyla sahaya çıkacak ve 3 puanlı Üçyoldoğu takımını konuk edecek. Esentepe Stadı’ndaki maç saat 19.15’te başlayacak. Lider takipçisi Turgutspor Akmeşe ile Mertspor ise Şirintepe GB ile karşılaşacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:44 TSİ
2-C’de lider Yarımca, Üçyol’u konuk ediyor
Kocaeli 2.Küme C Grubu’nda da maçlar bugün ve yarın oynanıyor.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz