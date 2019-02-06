2-C’de lider Yarımca, Üçyol’u konuk ediyor

Kocaeli 2.Küme C Grubu’nda da maçlar bugün ve yarın oynanıyor. 9 puanlı henüz hiç gol yemeden 23 gol atan lider Yarımcaspor, Süper Lig ayarındaki kadrosuyla sahaya çıkacak ve 3 puanlı Üçyoldoğu takımını konuk edecek. Esentepe Stadı’ndaki maç saat 19.15’te başlayacak. Lider takipçisi Turgutspor Akmeşe ile Mertspor ise Şirintepe GB ile karşılaşacak.