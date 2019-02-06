2-E’de nefesler tutuldu: Kızderbent-Ulaşlıspor

Kocaeli 2.Küme E Grubu’nda lider 7 puanlı Uzuntarla, arayı daha da açmak ve takipçilerinden kurtulmak için 4. sırada 5 puanı bulunan Ulaşlı ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele yarın 19.00’da Derbent Stadı’nda oynanacak. Diğer üç maç ise bugün.