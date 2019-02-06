Kocaeli 2.Küme E Grubu’nda lider 7 puanlı Uzuntarla, arayı daha da açmak ve takipçilerinden kurtulmak için 4. sırada 5 puanı bulunan Ulaşlı ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele yarın 19.00’da Derbent Stadı’nda oynanacak. Diğer üç maç ise bugün.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:45 TSİ
2-E’de nefesler tutuldu: Kızderbent-Ulaşlıspor
Kocaeli 2.Küme E Grubu’nda lider 7 puanlı Uzuntarla, arayı daha da açmak ve takipçilerinden kurtulmak için 4. sırada 5 puanı bulunan Ulaşlı ile karşı karşıya gelecek.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz