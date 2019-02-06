Kocaeli 2. Küme G Grubu’nda lider 41 Karadeniz takımı, bugün zorlu maçta Genç Kalespor’a konuk olacak. Liderin 9, takipçilerinden Genç Kale’nin 6 puanı var. Diğer 6 puanlı Darıcaspor ise yarın Gebze Balkan ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:46 TSİ
2-G’de gözler bu maçta: Genç Kale - 41 Karadeniz
Kocaeli 2. Küme G Grubu’nda lider 41 Karadeniz takımı, bugün zorlu maçta Genç Kalespor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz