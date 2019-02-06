2-G’de gözler bu maçta: Genç Kale - 41 Karadeniz

Kocaeli 2. Küme G Grubu’nda lider 41 Karadeniz takımı, bugün zorlu maçta Genç Kalespor’a konuk olacak. Liderin 9, takipçilerinden Genç Kale’nin 6 puanı var. Diğer 6 puanlı Darıcaspor ise yarın Gebze Balkan ile karşı karşıya gelecek.

Genç Kale