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Köseköy ruhu geri geldi!..

2016’da yeniden yapılanan ve 3 yılda 2 şampiyonluğun yanında bir de Play-Off oynayan kentimizin en eski kulüplerinden olan ve yeniden yapılanan Köseköy Ateşspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

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2016’da yeniden yapılanan ve 3 yılda 2 şampiyonluğun yanında bir de Play-Off oynayan kentimizin en eski kulüplerinden olan ve yeniden yapılanan Köseköy Ateşspor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek

AĞABEY FAKTÖRÜ…

Taraftarının da desteği Dilovası Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Köseköy ekibinde takımının tamamının Köseköylü olması da başarıyı taçlandırıyor. Takımın efendi, karakterli, hiçbir zaman çizgilerinden ayrılmayan ilkeli ağabeyleri Oğuzhan Altınkaya, İbrahim Yılmaz ve Ramazan Özdamar ile genç teknik adam Zafer Akbaş, yıllar önce de Köseköy Belediyespor’un başarısı için ter dökmüştü. Onların getirdiği o ruh, başarının anahtarları arasında yer aldı.

KALICI OLMAK İÇİN MÜCADELE…

Genç teknik adam Zafer Akbaş “Bu yaşanılan hikâyeyi kelimelerle tarif etmek inanın mümkün değil. Evlatların tamamı Köseköy’den. Çok iyi bir başkan, yönetim ve taraftara sahibiz. Bize de futbol oynamak düştü. Şükürler olsun ki başarı geldi. Bunun kalıcı olması için tüm Köseköy’ün birlikte hareket etmesi adına, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 16:00 TSİ - Spor

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