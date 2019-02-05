Gölcükspor taraftar grubu Gölge Gençlik, Çorumspor deplasmanı için organize oluyor. Dernekten yapılan açıklamada “Yeni Çorumspor deplasmanında bizimle olmak isteyen Gölcükspor sevdalıları, en geç cuma akşamına kadar bizimle iletişime geçip, yerlerini ayırtsınlar. Kesin gelecek olanlar, web sayfamızın mesaj bölümünden, ya da Ferdi Atalan (05365023043) ile konuşup isim yazdırsınlar” denildi.
Bugün 16:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:49 TSİ
Gölcük Gölge Çorum yolcusu
Gölcükspor taraftar grubu Gölge Gençlik, Çorumspor deplasmanı için organize oluyor.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz