Gölcük Gölge Çorum yolcusu

Gölcükspor taraftar grubu Gölge Gençlik, Çorumspor deplasmanı için organize oluyor. Dernekten yapılan açıklamada “Yeni Çorumspor deplasmanında bizimle olmak isteyen Gölcükspor sevdalıları, en geç cuma akşamına kadar bizimle iletişime geçip, yerlerini ayırtsınlar. Kesin gelecek olanlar, web sayfamızın mesaj bölümünden, ya da Ferdi Atalan (05365023043) ile konuşup isim yazdırsınlar” denildi.