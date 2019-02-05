Bu görüntü tebrik getirdi

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Dilovası Belediyespor ile Köseköy Ateş Spor arasındaki 1. Amatör Play-Off final maçı öncesindeki ve sonrasındaki güzel görüntülerden ötürü resmi teşekkür açıklaması yayımladı.

İŞTE O AÇIKLAMA…

02.02.2019 Cumartesi günü Derince Suni Çim Stadı’nda oynanan Dilovası Belediyespor-Köseköy Ateşspor 1. Küme Eleme müsabakasında, müsabaka öncesinde ve sonrasında Dilovası Belediyespor yöneticileri ve taraftarları, yine aynı şekilde Köseköy Ateş Spor yöneticileri ve taraftarları, sahada mücadele eden sporcular, müsabakada görev yapan hakemler ve saha komiserleri, stat görevlileri, sağlıkçılar, saha güvenliğini sağlayan emniyet güçlerimize, kısacası bu güzel tabloyu sergilediklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. -Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat AĞA-…