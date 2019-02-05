Darıca’nın tesis arzusu

İlimizdeki tüm ilçelerde tesis anlamında fazla bir sorun görünmüyor… Bir ilçe hariç… Darıca… Darıca İlçesi’ndeki tesis sorunu, bölgedeki amatör takımlar için handikap olarak görülüyor. Darıca’daki amatör kulüpler maç ve antrenman yapmak için Gebze’ye giderken bu anlamda zorlanıyor.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Darıca’daki Nene Hatun Stadı ve çevresi ile ilgili “Bu arazide tesis yapın, Darıca takımlarını eziyetten kurtarın” türünde haberlerimiz oldu. Son edindiğimiz bilgiler bu arazinin üzerine son derece modern bir tesis kurulacağı üzerine. Dahası bu tesisi yapmak için Darıcalı saygın iş adamlarının da harekete geçeceği öğrenildi.