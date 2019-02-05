Gebzespor’un olağanüstü genel kurulu 20 Şubat’ta

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Önceki akşam mevcut başkan Abbas Sır tarafından toplanan yönetim kurulu, aldığı kararla olağan üstü genel kurulun 20 Şubat’ta yapılmasını kararlaştırdı. Menekşe’de 20 Şubat’ta eski başkan İlker Çakır yeniden başkan olarak göreve gelecek.