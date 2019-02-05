TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Önceki akşam mevcut başkan Abbas Sır tarafından toplanan yönetim kurulu, aldığı kararla olağan üstü genel kurulun 20 Şubat’ta yapılmasını kararlaştırdı. Menekşe’de 20 Şubat’ta eski başkan İlker Çakır yeniden başkan olarak göreve gelecek.
Bugün 16:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:52 TSİ
Gebzespor’un olağanüstü genel kurulu 20 Şubat’ta
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da olağanüstü kongre tarihi belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz