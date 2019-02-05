Samet Gündüz, 1 ayda 2 şampiyonluk yaşadı

İlimizin başarılı kalecilerinden Samet Gündüz bu sezonun çifte şampiyonluk yaşayan ender futbolcuları arasında yer aldı. 1. Amatör Lig takımlarından Yuvacıkspor ile Süper Amatör Lig’e çıkma başarısı gösteren Samet, Play-Off maçları için Başiskele Damlar ile anlaştı. Samet burada da farkını ortaya koydu, Tavşancıl finalinde kurtardığı iki penaltı ile fark yarattı ve Damlar ekibini de arkadaşları ile birlikte “Süper” yaptı. Kocaelispor’un eski file bekçisi 1 ay gibi kısa bir sürede yaşadığı 2 şampiyonluktan ötürü son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.