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Küle dönen depoda civcivler telef oldu

Başiskele ilçesinde, içerisinde civciv, kuluçka makinesi ve tarım aletlerinin bulunduğu depo, çıkan yangında küle döndü. Depodaki 17 civciv telef oldu.

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Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Altuntaş’a ait evin yanındaki depoda yangın çıktı. Alevleri gören komşuların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken depo içinde bulunan 17 civciv ise telef oldu. Olayın ardından küle dönen depoya gelen Mustafa Altuntaş “Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Zaten içerisinde elektrik vardı, çocuklar girmesin diye de kapıyı kilitlemiştik. İçeride 17 civciv, tarım aletleri ve kuluçka makinesi vardı. Her şeyim içindeydi küle döndü” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

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