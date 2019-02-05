Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının 81 ilden katılımıyla gerçekleşen 3. Ulusal Bilim Kampı Bursa'da başladı. Milli Eğitim Bakan Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki kampın açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde paradigma değişikliğine gittiklerini söyledi. Eğitimde 5 yıllık yol haritası hazırladıklarını ifade eden Safran, şunları kaydetti: "Bu yol haritası şuydu; hiçbir anne, baba, öğretmen, hiç kimse bir sürprizle karşılaşmadan gelecek yıllarda milli eğitimde olabilecek değişiklikleri görsün ve herkes buna göre bir çalışma içine girsin. Eğitim politikaları günübirlik değişen, günübirlik kararlarla yol haritası çizilebilen bir kurum ve müessese olmaktan çıkarılsın istedik.

Amacımız, gerçekten eğitimi bir devlet politikası haline getirmek ve bizden sonra kimler gelirse gelsin, eğitimde oturmuş olan devlet politikası vizyonunu devam ettirsin istiyoruz. Bunu geliştirerek, yeni yeni modellerle dünyadaki gelişmelerle örnek şekiller haline getirsin istiyoruz." Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Türkiye’nin çok önemli aşamaları geride bıraktığını ancak tıpkı ekonomide olduğu gibi eğitim alanında da yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak öncü nesilleri yetiştirebilmenin önemli olduğunu belirten Ulcay, "Bu anlamda gerek Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerimizi bu medeniyet yarışında yeniden tanımlamak için yaptığı çalışmalar gerekse de Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon belgesiyle somutlaşan projeleri büyük değer taşımaktadır." dedi.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kamp 6 Şubat Çarşamba gününe kadar sürecek. Etkinlikte öğrenciler farklı alanlarda bilimsel yeteneklerini sergileyecek.