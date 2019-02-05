Hürriyet, romanlara seslendi, "Ben romanların ablasıyım"

CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe binasında seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Açıklamaya CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve çok sayıda partili katıldı. Açıklamada seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Adayı Hürriyet, 8 Şubat Cuma günü saat 18.00’de Bekirpaşa’da bulunan Mevlana Kültür Merkezi’nde partililer ile ‘Görevimiz İzmit’ adı altında büyük buluşma gerçekleştirecek.

GÖREVİMİZ İZMİT PROGRAMI

İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Müthiş bir motivasyon ve enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Ben de sizlere güç vermek istiyorum diyen üyelerimiz dışında da ciddi sayıda destekçilerimiz var. Biz salon toplantılarından ziyade saha çalışmalarına gitmeye gayret ediyorduk. Çok ısrar edildi bu yüzden Cuma günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde ‘Görevimiz İzmit’ adlı program ile üyelerimize ve sempatizanlarımızla buluşacağız” dedi.

TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Programda üyelerimize ve partizanlarımıza görev vereceğiz diyen Hürriyet, “Bir nevi koordinasyon toplantısı yapacağız. Üyelerimizden ve bizlere destek verecek insanlardan çalışma ekipleri kuracağız. Sandık görevlendirmeleri ve saha çalışmalarını organize edeceğiz. Başımıza buyruk değil, sorunların tespiti ve çözüm önerileri sunmak adına öneriler alacağız. Projelerimizi de önerileri dikkate alarak gerçekleştireceğiz. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

KARŞI TARAF KAVGAYA ÇEKMEK İSTİYOR

Romanlar ile ilgili arası bozuk iddialarına cevap veren Hürriyet, “Roman vatandaşlar ile ilgili yalan ve gerçek olmayan karalama kampanyası var. Rakipler tarafından sürekli kavgaya çekilmek isteniyoruz. Biz halkımıza bu kentin eksikliklerini ve eksiklikleri nasıl tamamlayacağımızı anlatacağız. Rakiplerin de derdi kendi eksiklikleri konuşulmasın, kavga ortamına girilsin ve genel seçim havasına dönülsün isteniyor. Biz asla kavga girmeyeceğiz. Halkımız zaten huzursuz. Biz insanları gülümsetmek istiyoruz” dedi.

ROMANLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

Roman vatandaşımız üzerinden biz onlara karşıymış gibi algı yaratılmak isteniyor diyen Hürriyet, “Bizim gençlik kolu başkanımızdan, meclis üyelerimizden bu güne kadar hiç ayrı gayrımız olmadı, olamaz da. Biz kimseyi din, dil, ırk ayırmadan herkese kimseye hakaret ettirmeyiz, kimseyi ezdirmeyiz. Sosyal medya üzerinden birileri onlara hakaret edip sanki biz yapmışız gibi bize mal etmeye çalışıyorlar. Romanlar bizim başımızın tacıdır. Ben romanların ablasıyım” şeklinde konuştu.

ROMANLARA MECLİSTE YER VERECEĞİZ

Yalan beyanlarla insanların algılarıyla oynuyorlar diyen Hürriyet, “Onlar bizim kardeşlerimiz. Bütün mahallelerde başımız dik şekilde çalışacağız. Tüm roman kardeşlerimizle iştişareler yapıp meclis tablolarımız da mutlaka yer vereceğiz. Roman kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Hiçbir yalana ve kurguya inanmasınlar. CHP’nin kapısı herkese açıktır. Roman kardeşlerim ile kol kola olacağız onlar benim başımın tacıdır” diye konuştu.

BİZ ONLARI ÇOK SEVİYORUZ

Hürriyet’in ardından konuşan İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Biz kimseyle kavga içine girmeyeceğiz. Serda mahallesinde, Yenidoğan mahallesinde olsun roman vatandaşlarımız ile şenlik havasında buluşacağız. Kendilerini çok seviyoruz. Zaten partimizde de de roman arkadaşlarımız görevli” ifadelerini kullandı.

FATMA HANIMIN BİZİMLE KAVGASI YOK

Son olarak Serdar Mahallesi Roman vatandaş Ferdi Yalın ise, “Ben 6 mahalle adına buraya geldim. Hiçbir mahallede Fatma hanımın sorunu yoktur. Kumpasa geliyoruz. Karşı tarafın kumpası bu. 6 mahalle adına konuşuyorum. Fatma hanımın bizimle kavgamız yoktur. Fatma hanım için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız ve bu seçimi kazanacağız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER