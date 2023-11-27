Başkan Acur, Canbaz ve Çiçekli’yi disipline sevk edecek!

Siyasi partiler yerel seçimlere startı verdi. Kamuoyuna aday adaylarını ve yapacağı çalışmaları tanıtmaya devam ediyor. Ana muhalefet partisinin yanı sıra muhalif partiden en çok merak konusu olan ise Cumhuriyet Halk Partisi ile seçimde ittifak olmayacağını ifade eden İYİ Parti oldu. Türkiye’nin gündeminde olan yerel seçimlerde İYİ Parti ilçe belediye başkanlık adaylarını açıklamaya başladı. Kocaeli il Başkanı Nusret Acur bugün saat 10.30’da basın mensupları ile bir araya gelerek Kocaeli özelinde partinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Programa Körfez ilçe Başkanı Mehmet Candemir, Gebze ilçe Başkanı Uğur Demir katıldı. Acur, konuşmasında isim vermeden görevden istifa eden Körfez Meclis Üyesi Fevzi Canbaz ve Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Güner Çiçekli’nin istifasını değerlendirdi.

“İSTİFALARA DEĞİNDİ”

Başkan Acur, “Partinin karar mercileri var. Aday belirleme sürecinde ilçe başkanlarının görüşleri ağırlık kazanıyor. Körfez ilçemizde parti içerisinde aday açıklanmasından sonra hareketlilik yaşandı. Kamuyouna yüzlerce istifa var diye yansır. Toplam 59 kişi parti üyeliğinden istifa etti. Bunların büyük bir çoğunluğu aile. İstifa tek taraflı bir irade beyanı. Seçim sürecinde bunlar yaşanır. Körfez’de 4 aday adayı arkadaşımız vardı. Bu karar alınırken rahmetli Şanbaz Yıldız Bey’in de döneminde yürütülen bir çalışmanın ürünüydü. Bu bizim arkadaşımız dostumuz diye bir aday belirleme süreci yok. Kurucu ilçe Başkanımız vardı. Azmi Cihat Hatipoğlu’nun adaylığı ile ilgili Ömer beyle de toplantı yaptık. Ömer bey alınan karar saygı duyacağını ifade etti.

“İTHAL ADAY NE DEMEK”

Partide yetkili makamda bulunup kendi yetkisi aşan sözler ifade edenlere söylüyorum. Bulunduğunuz konumun sorumluluğunu taşımak zorundayız. Her aklına eseni paylaşamazsınız. Parti bir karar alır siz de uyarsınız. Bu arkadaşlar 2 ay öncesine kadar Azmi Bey’in açıklanacağını bilmesine rağmen sanki yeni torbadan çıkmış gibi açıklama yapıyor. Arkadaşlar bulundukları görevlerden istifa etmişler. Biri meclis üyeliğinden bir il yönetiminden istifa ettiğini açıkladı. Yarın bu arkadaşlar partiden istifa ederlerse hiç şaşırmam. Kendilerine gündem yaratmak için istifa edeceklerse problem yok. Orada ısrarla ben olacağım diye kendisi ortaya atarsanız ve kamuoyunda karşılığınız varsa sizi oraya getirirler. Tıpkı Azmi Cihat Hatioğlu’nda olduğu gibi. Bunu sosyal medyadan partiyi eleştiriyorlar. Birebirde bize ne söylediklerini biliyoruz. Kendileri ile ilgili insiyatif kullanılmadığı için dışarıdan aday diyorlar. İthal aday ne demek? Siyaset yapıyoruz burada.

“KİMSENİN HADDİ DEĞİL”

Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilimiz istifa edip AK Parti’ye katıldı. Sorun AK Partililer İthal vekil diyorlar. Teşkilatımız da dimdik arkasında. Ben bu iki arkadaşımız ile ilgili il disiplin kurulunda gerekli süreci başlatacağız. Bu kadar disiplinsizce, saygısızca partiyi kamuyunda önünde küçük düşürmek kimsenin haddi de değil hakkı değil” dedi.

“HDP KAZANMASIN DİYE MHP’YE DESTEK VERDİ”

Seçimde ittifak konusuna değinen İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, “Biz seçimlere tek başımıza gireceğimizi ifade ettik hala kararımız devam ediyor. Ancak illerde kısmi iş birlikleri olabilir bu ittifak değildir. Türkiye’nin her yerinde olabilecek bir şey. Örneğin Iğdır’da HDP kazanmasın diye biz aday çıkarmadık MHP’ye destek verdik.

“RAŞİT BEY’LE KOCAELİ’DE PLANIMIZ YOK”

Raşit Emir Süer’in adaylığı ile ilgili, “Büyükşehir adayımızı kendi partimizden seçeceğiz güçlü 3-4 adayımız var. Raşit bey’e Genel Başkanımız nerede görev verirse orada olacak ama şuanda Kocaeli ile ilgili böyle bir plan yok” dedi.