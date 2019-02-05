Hürriyet, İzmitliler ile Mevlana Kültür Merkezi’nde buluşacak

İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler ile "Görevimiz İzmit" adlı programda buluşacak. Cuma günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde İzmitliler ile buluşacak olan Hürriyet, programa deveti şu sözlerle yaptı: Müthiş bir motivasyon ve enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Ben de sizlere güç vermek istiyorum diyen üyelerimiz dışında da ciddi sayıda destekçilerimiz var. Biz salon toplantılarından ziyade saha çalışmalarına gitmeye gayret ediyorduk. Çok ısrar edildi bu yüzden Cuma günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde ‘Görevimiz İzmit’ adlı program ile üyelerimize ve sempatizanlarımızla buluşacağız.