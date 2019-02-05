İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler ile "Görevimiz İzmit" adlı programda buluşacak. Cuma günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde İzmitliler ile buluşacak olan Hürriyet, programa deveti şu sözlerle yaptı: Müthiş bir motivasyon ve enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Ben de sizlere güç vermek istiyorum diyen üyelerimiz dışında da ciddi sayıda destekçilerimiz var. Biz salon toplantılarından ziyade saha çalışmalarına gitmeye gayret ediyorduk. Çok ısrar edildi bu yüzden Cuma günü saat 18.00’de Mevlana Kültür Merkezi’nde ‘Görevimiz İzmit’ adlı program ile üyelerimize ve sempatizanlarımızla buluşacağız.
Bugün 12:23 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
Hürriyet, İzmitliler ile Mevlana Kültür Merkezi’nde buluşacak
İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler ile "Görevimiz İzmit" adlı programda buluşacak.
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Bugün 12:23 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz