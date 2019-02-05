Mahalle toplantısı, mitinge dönüştü

AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için kentin dört bir köşesinde SKM programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Aday Sezer sık sık vatandaşlarla bir araya gelirken, mahalle teşkilatlarının toplantılarına da katılmayı ihmal etmiyor. Sezer, son olarak İhsaniye Karaköprü’yü ziyaret edip, İlçe Başkanı Çetin Seymen ve parti yöneticileriyle beraber mahalle toplantısına katıldı.



REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ

Tek tek mahallelilerle tokalaşan ve büyük bir ilgiyle karşılaşan Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Başkanı Çetin Seymen, teşkilat bürosu dar gelince dışarıda vatandaşlara seslendi. İlçe Başkanı Çetin Seymen, “31 Mart seçimleri için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde adayımıza karşı yoğun bir ilgi ve sevgi var. Mahallelerde ki coşku ve kalabalıkta hem bize güç veriyor, hem de oylarımızı ciddi oranda arttıracağımıza işaret ediyor” dedi.

“HEDEF OYUMUZU ARTTIRMAK”

Seymen’in konuşması sonrasında sözü alan Aday Sezer ise “Karaköprü gerçekten farkını ve desteğini gösterdi. Ben eminim ki, 31 Mart akşamı da bu noktada en büyük desteği vererek yanımızda olacaktır. Hedefimiz oyumuzu arttırarak seçimi kazanmak” şeklinde konuştu. “Bizim gönül belediyeciliğinden kastettiğimiz şudur” diyen Sezer, “Vatandaşın gönlünü kazanabilmek. Vatandaşın gönlünü nasıl kazanırız, vatandaşa hizmet götürerek kazanırız. Belediyecilik hizmetleri zaten yapılacak“ dedi.

ÇOK ÖZEL PROJELER ÜRETECEĞİZ

Sezer son olarak, “Biz yapamayacağımız projelerin sözünü vermeyiz, söz verdiğimizi de mutlak suretle yapmak niyetindeyiz. Seçim beyannamemizi de hazırlıyoruz. Gölcük için Büyükşehir belediyemizle beraber çok özel projeler üzerinde çalışıyoruz. Millet bahçesi bunlardan sadece bir tanesi. Projelerimiz netleştiği sürece de açıklamaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz milletin hadimi olmak, Allah’ın rızasını kazanmak. Onun için bu göreve talibiz” diyerek alkışlar arasında sözlerini noktaladı.