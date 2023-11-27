Masterchef All Star'da elenen isim belli oldu! Yakın arkadaşı üzüntüden yıkıldı

MasterChef All Star’ın son bölümünde yine heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Elemenin son dörtlüsüne Alican, Batuhan, Esra ve Dilara kaldı.Yarışmacılar Alican, Batuhan, Esra ve Dilara Danilo Şef'in imza yemeği Linguistico yemeğini en iyi şekilde yaparak yeni haftaya kalmak için mücadele etti.Esra Danilo Şef'in yemeğini en iyi şekilde yaparak son dörtlüden 1. çıktı. Çok sık eleme potasına giren Batuhan bir kez daha yemeği yeterli seviyede yaparak elenmekten kurtuldu ve gecenin son eleme oyununun 2.'si oldu.Danilo Şef'in yemeğini iyi yapamayan Dilara ve Alican son ikiye kaldı.Mehmet Şef Alican hakkında yaptığı konuşmada "Biz seni saygınla biliyoruz. Verdiğimiz tüm kurallara harfiyle uygulayan beyefendisin. Bir rahatsızlığın var mütevaziliğinden acı çeksen de bize söylemedin arkadaşların söyledi adam gibi adamsın seni böyle yetiştiren ailene de selam olsun. " dedi.Alican "Beni çok güzel ifade ettiniz. Mümkün olduğunca güzel izler bırakmak için görevimi tamamladım. Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hatam olduysa af ola sizler benim başımın tacısınız " dedi. Dilara'nın içeri girmesi sonrası Alican'ın elendiğini öğrenen en yakın arkadaşı Cemre büyük üzüntü yaşadı
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.