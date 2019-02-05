Karamürsel İleri Musiki Derneği’nden muhteşem gece

Karamürsel İleri Musiki Derneği’nin 32’inci kuruluş yılı önceki akşam Elegance Resort Hotel’de kutlandı. Dernek sanatçılarının verdiği konser, büyük beğeni topladı. 1987 yılında kurulan Karamürsel İleri Musiki Derneği, kurulduğu günden bu yana ilçede müzik adına başarılı çalışmalara imza atıyor.
ETKİNLİKLERİN ARTMASI
Etkinlikte konuşma yapan Karamürsel İleri Musiki Derneği Başkanı Sıpkat Kale, “Bu gece için yönetim kurulu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu olarak çok büyük bir özveriyle çalıştık. İlçemizde bu tür etkinliklerin artması gerekir. Gecede emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ”dedi.
DOYULMAZ GECE
Konuşmanın ardından Muzaffer Ayber yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu, Şengül Odenoğlu yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçılarından Rüstem Avcı ve Rumeli Türküleri ile davetlilere doyulmaz bir gece yaşattı.
SİYASİLER ETKİNLİKTE
Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan, CHP Karamürsel Meclis Üyesi Orhan Demirer, CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ve Karamürselli esnaflar katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz