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Karamürsel İleri Musiki Derneği’nden muhteşem gece

Karamürsel İleri Musiki Derneği, 32’inci kuruluş yılını Yalova Elegance Resort Hotel’de yaptığı etkinlikle kutladı. Gecede katılımcılara müzik ziyafeti çektirildi.

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Karamürsel İleri Musiki Derneği’nin 32’inci kuruluş yılı önceki akşam Elegance Resort Hotel’de kutlandı. Dernek sanatçılarının verdiği konser, büyük beğeni topladı. 1987 yılında kurulan Karamürsel İleri Musiki Derneği, kurulduğu günden bu yana ilçede müzik adına başarılı çalışmalara imza atıyor.

ETKİNLİKLERİN ARTMASI

Etkinlikte konuşma yapan Karamürsel İleri Musiki Derneği Başkanı Sıpkat Kale, “Bu gece için yönetim kurulu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu olarak çok büyük bir özveriyle çalıştık. İlçemizde bu tür etkinliklerin artması gerekir. Gecede emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ”dedi.

DOYULMAZ GECE

Konuşmanın ardından Muzaffer Ayber yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu, Şengül Odenoğlu yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT sanatçılarından Rüstem Avcı ve Rumeli Türküleri ile davetlilere doyulmaz bir gece yaşattı.

SİYASİLER ETKİNLİKTE

Etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan, CHP Karamürsel Meclis Üyesi Orhan Demirer, CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ve Karamürselli esnaflar katıldı.

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Bugün 12:55 TSİ - Kültür-Sanat

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