Çocuklar eğlendi

Sömestr tatilinde çocuklar için Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde eğlence dolu bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde çocuklar için özel müzik gösterisi, tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere adeta akın eden Gebzeli çocuklar sömestr tatilinde doyasıya eğlendi.

TİYATRO VE MÜZİK GÖSTERİSİ

Birbirinden eğlenceli etkinliklerde tiyatro ve müzik etkinliklerine katılım çok yoğun oldu. Çocuklar Volkan Abi’den eğitici çocuk şarkıları tiyatro ve müzik gösterisi ile neşeli çocuk şarkıları dinleme fırsatı buldu. Hababam Efsanesi isimli çocuk tiyatrosu ise İnek Şaban'dan Tulum Hayri'ye genç karakterleri 'Hababam Sınıfı' dönem kostümleriyle de çocuklara 70'li yılların nostaljisine tanıklık etme fırsatı sundu.