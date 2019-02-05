Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hastane yönetimi, Kemoterapi Ünitesi ve Onkoloji Servisi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikle kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması hedefleniyor. Etkinlik sonunda kanser konusunda farkındalık yaratmak, hastalara beslenmenin ve eğitimin önemini vurgulamak amacı ile el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca tedaviye uygun ikramlarda bulunuldu.