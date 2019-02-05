Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:59 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:01 TSİ

Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hastane yönetimi, Kemoterapi Ünitesi ve Onkoloji Servisi’nde etkinlik düzenledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Kanser Günü nedeniyle dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve hastane yönetimi, Kemoterapi Ünitesi ve Onkoloji Servisi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikle kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması hedefleniyor. Etkinlik sonunda kanser konusunda farkındalık yaratmak, hastalara beslenmenin ve eğitimin önemini vurgulamak amacı ile el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca tedaviye uygun ikramlarda bulunuldu.

Bugün 12:59 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde mask
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde
Sessiz katil, canınızı almasın mask
Sessiz katil, canınızı almasın
Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı mask
Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı
Dövme sildirmek artık hayal değil! mask
Dövme sildirmek artık hayal değil!
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü mask
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat! mask
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL