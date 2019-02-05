"Kılavuz Gençlik Modeli" örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projeleri arasında yer alan ve ödül kazanan “Kılavuz Gençlik Projesi” Türkiye’ye örnek oluyor. Akademi Üniversite birimi bünyesinde; akademik kamplar, dil kursları, kültürel etkinlikler, kitap okumaları ve gençliğe yol gösterecek organizasyonlar düzenlenen proje üniversite gençliğine kılavuz oldu.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE

“Kılavuz Gençlik Projesi” gençlerin farklı disiplinler çerçevesinde entelektüel, sosyal, kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile tasarlanmış bir gençlik modeli. Kılavuz Gençlik Modelinin üzerinde durduğu bir proje olan akademi okullar Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerin akademik çalışmalarında rehberlik ediyor. Gençleri, Kocaeli ve dışından birçok akademisyenle buluşturarak onların ufkunun ve vizyonunun gelişmesini amaçlayan ve bu amaçları doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi, KOÜ Öğrenci Konseyi, kulüpler ve çeşitli STK’larla ortak faaliyetler yürüten bir çalışma alanı oluşturuldu.