Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:01 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:03 TSİ

"Kılavuz Gençlik Modeli" örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi “Kılavuz Gençlik Modeli” 2018 yılında üniversite gençliğine kılavuz oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projeleri arasında yer alan ve ödül kazanan “Kılavuz Gençlik Projesi” Türkiye’ye örnek oluyor. Akademi Üniversite birimi bünyesinde; akademik kamplar, dil kursları, kültürel etkinlikler, kitap okumaları ve gençliğe yol gösterecek organizasyonlar düzenlenen proje üniversite gençliğine kılavuz oldu.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE

“Kılavuz Gençlik Projesi” gençlerin farklı disiplinler çerçevesinde entelektüel, sosyal, kişisel ve manevi alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile tasarlanmış bir gençlik modeli. Kılavuz Gençlik Modelinin üzerinde durduğu bir proje olan akademi okullar Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerin akademik çalışmalarında rehberlik ediyor. Gençleri, Kocaeli ve dışından birçok akademisyenle buluşturarak onların ufkunun ve vizyonunun gelişmesini amaçlayan ve bu amaçları doğrultusunda Kocaeli Üniversitesi, KOÜ Öğrenci Konseyi, kulüpler ve çeşitli STK’larla ortak faaliyetler yürüten bir çalışma alanı oluşturuldu.

Bugün 13:01 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Dikkat! Yarın okullar açılıyor... İzmit'te bu okulların giriş saatleri değişti! mask
Dikkat! Yarın okullar açılıyor... İzmit'te bu okulların giriş saatleri değişti!
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek mask
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek
Nuh Çimento eğitim öğretime başladı mask
Nuh Çimento eğitim öğretime başladı
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti mask
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti
"Kılavuz Gençlik Modeli" örnek oluyor mask
"Kılavuz Gençlik Modeli" örnek oluyor
Öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti mask
Öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL