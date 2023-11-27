MOR PATATESİN UZUN YAŞAMLA İLİŞKİSİ...

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

NURÇİN BUGÜN NE VAR?

Bugün mor patates var.

Mor patates artık Türkiye’de yetiştiriliyor, hatta Datça’da bile bir üretici 4 yıldır mor ve turuncu tatlı patates yetiştiriyor.

Penn State Üniversitesi araştırmacılarının mor patates ile yaptığı bir çalışma mor patatesteki antosiyaninler adı verilen antioksidan maddelerin kanseri önleme mekanizmasını gösteriyor. (1) Araştırmacılar çalışmayı mor patates ile yapmış ancak mor ve kırmızı olan tüm sebze ve meyvelerin antosiyaninleri içerdiğini, bunları beslenmeye katmak gerektiğini söylüyorlar. Mevsimi olan pancar, mor patates, kırmızı lahana, mor havuç, nar gibi sebze ve meyveleri sofralarımızdan eksik etmeyelim.

“100 Yıl Yaşamak - Mavi Bölgelerin Sırları” belgeselinde mavi bölgelerden Okinawa adasında yaşayan Japonların beslenmelerinde %70 oranında mor patates bulunduğunu izlemiştik.

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları asırlık Japonlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada onların uzun yaşamasının bağırsak floralarındaki çeşitliliğe bağlı olduğunu bulmuşlar. (2) Bu çeşitliliği sağlamak için değişik renklerde çeşitli bitkisel gıdaları beslenmeye katmak gerekiyor. Buna gökkuşağı beslenmesi de deniyor.

Biz bu kış sezonu boyunca Datça’lı Burhan Çetin’nin Kızlan’da yetiştirdiği mor patatesin kilosunu 50 ₺’den alacağız. Geçen sezon 30 ₺’ye alıyorduk. Kendisi çok dürüst bir üretici olup sezon başında belirlediği fiyatı elindeki ürün bitene kadar değiştirmez. Biz de böyle üreticilere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

Siz de çevrenizdeki tarımla uğraşanlardan mor patates ekmesini isteyin. Arz talep dengesinin kurulmasını hep birlikte sağlamak zorundayız.

@nurcincaglar & @a.okancaglar

Kaynaklar:

(1) DOI: 10.1016/j.jnutbio.2017.01.012

(2) https://healthsciences.ku.dk/newsfaculty-news/2023/05/why-do-some-people-live-to-be-a-100/