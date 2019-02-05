Giresunlularda Elmas dönemi

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’nun (KOGİDEF) olağanüstü genel kurulu önceki gün yapıldı. Gebze Beylikbağı Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Divan başkanlığına Metin Gökçe’nin seçildiği kongreyi takip edenler arasında AKP Milletvekili Sami Çakır, AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, meclis üyesi, dernek başkanları, muhtarlar ve Giresunlular katıldı.

KANDEMİR'DEN MESAJ!

Kongrede yeniden aday olmayan ve başkanlık görevini devreden Olgun Kandemir, geçen sürede 1 yılda çok işler yaptıklarını ve bundan sonra da federasyonun yanında olacağını söyledi. Kongreye katılan siyasi parti temsilcilerinden mecliste 5-6 meclis üyesi isteyen Kandemir, Giresunluların göz ardı edilmemesini talep etti.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Bu arada kongrede tüzük değişikliği de yapıldı. Buna göre köy derneklerinin 5 ve ilçe derneklerini delege sayısının 10'a çıktığı kongrede yapılan oylamada başkanlığa Mehmet Elmas seçildi. Yaptığı teşekkür konuşmasında hedeflerini de anlatan Elmas, “Hemşerilerimizi tek çatı altında toplamak istiyoruz. Mücadelemizi Giresunluların hak ettiği noktaya gelmesi için vereceğiz. Kültürümüzü, geleneğimizi yaşatarak kentimize sahip çıkacağız” dedi. Elmas ayrıca federasyona yeni bir bina kazandırmayı arzuladıklarını da söyledi.

KOGİDEFYÖNETİM KURULU

Mehmet ELMAS

Olgun KANDEMİR

Şenel GÜRSES

Şenol ÇOLAK

Adnan ÇİVİL

Halit SARI

Kasım OFLU

İbrahim ŞEREFOĞLU

Ömer Mutlu KARAMAN

Ahmet KAYIŞ

Yahya KAHRAMAN

Mustafa CAN

Kemalettin ÇAVDAR

Köksal UZUN

Ahmet ORTAK

Erdal AYDIN

Aslan KALYONCUOĞLU

Kaya KARAMAN

Ethem BEŞİROĞLU