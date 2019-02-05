Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara getirilen 'Pankart, afiş' yasağına tepki gösteren Körfez'deki muhtar adayları, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı ziyaret ederek, bu yasağın kaldırılmasını talep ettiler. Bu konudaki yasağın kendilerini mağdur edeceğini vurguladılar. Kaymakam Can ise, kendisinin buna yapacağı bir şeyin olmadığını, yasağın ülke genelinde uygulanan bir yasak olduğunu, kanunu bir zorunluluk olduğunu ve herkesin bu yasağa uyması gerektiğini söyledi.
Bugün 13:10 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:12 TSİ
Muhtar adayları Can’ı ziyaret etti
Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara getirilen 'Pankart, afiş' yasağına tepki gösteren Körfez'deki muhtar adayları, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı ziyaret ederek, bu yasağın kaldırılmasını talep ettiler.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:10 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz