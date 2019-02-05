Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:10 TSİ- Gündem G: Bugün 13:12 TSİ

Muhtar adayları Can’ı ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara getirilen 'Pankart, afiş' yasağına tepki gösteren Körfez'deki muhtar adayları, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı ziyaret ederek, bu yasağın kaldırılmasını talep ettiler.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlara getirilen 'Pankart, afiş' yasağına tepki gösteren Körfez'deki muhtar adayları, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'ı ziyaret ederek, bu yasağın kaldırılmasını talep ettiler. Bu konudaki yasağın kendilerini mağdur edeceğini vurguladılar. Kaymakam Can ise, kendisinin buna yapacağı bir şeyin olmadığını, yasağın ülke genelinde uygulanan bir yasak olduğunu, kanunu bir zorunluluk olduğunu ve herkesin bu yasağa uyması gerektiğini söyledi.

Bugün 13:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek mask
Meteoroloji uyardı! Tüm Kocaeli'de etkisini gösterecek
Dengeleri değiştirecek anket: MHP'lilerin yarısı AKP'ye oy vermeyecek mask
Dengeleri değiştirecek anket: MHP'lilerin yarısı AKP'ye oy vermeyecek
Zafer Mutlu'nun acı günü mask
Zafer Mutlu'nun acı günü
Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı! mask
Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni adresine taşındı mask
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni adresine taşındı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL