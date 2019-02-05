Cephanelik ilgi görüyor

Ağaç ve kuş sesleri arasında İzmit Cephanelik mesire alanını tercih eden vatandaşlar, şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak keyifli anlar geçiriyor. Yaklaşık 60 dönümlük mesire alanında kuş sesleri arasında yürüyüşler yapan İzmitliler “ şehir merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Cephanelik’te geçirdiğimiz her saat bizleri daha da huzurlu kılıyor. Boş vakit geçirmek için çok da uzaklara gitmeye gerek yok. İster araçla, isterse yürüyerek Cephanelik mesire alanına gelmek mümkün” şeklide konuştular.