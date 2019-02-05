Ağaç ve kuş sesleri arasında İzmit Cephanelik mesire alanını tercih eden vatandaşlar, şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak keyifli anlar geçiriyor. Yaklaşık 60 dönümlük mesire alanında kuş sesleri arasında yürüyüşler yapan İzmitliler “ şehir merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Cephanelik’te geçirdiğimiz her saat bizleri daha da huzurlu kılıyor. Boş vakit geçirmek için çok da uzaklara gitmeye gerek yok. İster araçla, isterse yürüyerek Cephanelik mesire alanına gelmek mümkün” şeklide konuştular.
Bugün 13:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:12 TSİ
Cephanelik ilgi görüyor
Ağaç ve kuş sesleri arasında İzmit Cephanelik mesire alanını tercih eden vatandaşlar, şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşarak keyifli anlar geçiriyor.
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Bugün 13:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz