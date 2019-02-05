Hamza en az 3 hafta yok!

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Turgutluspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Kocaelispor kaptanı Hamza Mutlu'dan kötü haber geldi. Sağ arka adelesininden sakatlanan ve MR'ı çekilen futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.