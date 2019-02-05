İyi ki doğdun İsmail!

Kocaelispor’da neşeler yerinde… Yeşil Siyahlılar dün Halide Edip Adıvar maçının hazırlıklarına başlarken, antrenman sonunda Yeşil Siyahlıların antrenman ve maç kaçırmayan fanatik taraftarı İsmail Urun’un 12. yaşını kutladı.

HAMZA EN AZ 3 HAFTA YOK

Turgutluspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lider Bayburt ile arasındaki puan farkını 5’e indiren Kocaelispor’da Pazar günkü Halide Edip Adıvar maçının hazırlıkları başladı. Haftanın ilk antrenmanına sakatlığı süren Fatih ile Turgutluspor maçında sakatlanan Kaptan Hamza katılamadı. Hamza’nın yapılan kontrolünde sağ ayak biceps kasında yırtık olduğu ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

ROTA HALİDE EDİP

Turgutlu maçında sahaya 11’de çıkan futbolcular hafif bir çalışmayı geride bıraktı. Diğer futbolcular ise dar alan ve pozisyon bilgisi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenman sonunda Kocaelispor’un sıkı takipçisi İsmail Urun’un 12. yaşı kutlandı. Kaleci Can Emre’nin organize ettiği kutlamada küçük taraftarın çok duygulandığı gözlendi. Antrenmanda basının sorularını yanıtlayan teknik adam Galip Gündoğdu, Halide Edip maçını da kazanıp yola devam edeceklerine inandığını belirtti, Mesut ise gol atmasının kendisi için önemli olmadığını, takımın kazanmasının her şeyden kıymetli olduğunu vurguladı. Erdem ÖVÜÇ