Kansızlığa gözden teşhis

İşte kansızlığınız olup olmadığını anlamanın en kolay yolu… Bazı hastalıkların teşhisi gözden yapılabiliyor. Anemi de bunlardan bir tanesi. Demir eksikliği anemisi Türkiye’de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden de erken teşhisin önemi büyük.

DERİDE FARK EDİLEBİLİR

“Aneminin en dikkat çeken belirtisi solukluktur. Solukluk, aneminin şiddetine bağlı olarak ilk olarak ağız ve göz kapağı içindeki deride fark edilebilir” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Anemiyi anlamanın çok basit bir yolu var: Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekin. Normalden daha solgun görünüyorsa; Türkiye’de her iki kadından birini etkileyen anemi olduğunu gösterebilir” diyor.

KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Ayrıca başka hastalıklar da gözden anlaşılabilir” diyor ve ekliyor: “Eğer karaciğerinizde herhangi bir sorun varsa; aynada gözlerinize baktığınız zaman gözlerin beyazının sarardığını görebilirsiniz. Gözlerinizde bu tarz herhangi bir değişiklik fark ederseniz, hekiminize başvurun. Glokom gibi durumları kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri yapmak önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de yine bir göz hastalıkları uzmanı tarafından fark edilebilir. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin.”.