Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:47 TSİ- Sağlık G: Bugün 13:48 TSİ

Kansızlığa gözden teşhis

İşte kansızlığınız olup olmadığını anlamanın en kolay yolu…

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İşte kansızlığınız olup olmadığını anlamanın en kolay yolu… Bazı hastalıkların teşhisi gözden yapılabiliyor. Anemi de bunlardan bir tanesi. Demir eksikliği anemisi Türkiye’de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden de erken teşhisin önemi büyük.

DERİDE FARK EDİLEBİLİR

“Aneminin en dikkat çeken belirtisi solukluktur. Solukluk, aneminin şiddetine bağlı olarak ilk olarak ağız ve göz kapağı içindeki deride fark edilebilir” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Anemiyi anlamanın çok basit bir yolu var: Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekin. Normalden daha solgun görünüyorsa; Türkiye’de her iki kadından birini etkileyen anemi olduğunu gösterebilir” diyor.

KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Ayrıca başka hastalıklar da gözden anlaşılabilir” diyor ve ekliyor: “Eğer karaciğerinizde herhangi bir sorun varsa; aynada gözlerinize baktığınız zaman gözlerin beyazının sarardığını görebilirsiniz. Gözlerinizde bu tarz herhangi bir değişiklik fark ederseniz, hekiminize başvurun. Glokom gibi durumları kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri yapmak önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de yine bir göz hastalıkları uzmanı tarafından fark edilebilir. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin.”.

Bugün 13:47 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde mask
Uzm. Dr. Ersen Türker, VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’nde
Sessiz katil, canınızı almasın mask
Sessiz katil, canınızı almasın
Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı mask
Derince’de Kanser Günü etkinliği yapıldı
Dövme sildirmek artık hayal değil! mask
Dövme sildirmek artık hayal değil!
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü mask
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat! mask
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı mask
Ablasını öldürüp cesedi ormana attı

GALERİ

Sulu boya resim sergisi açıldı mask
Sulu boya resim sergisi açıldı
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor mask
Direğe çarptı! Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki mask
Çiftçilerden pazardaki fiyatlara tepki
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL