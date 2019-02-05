Öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti

Bazen öğrenciler, yaşlarının getirdiği duygu değişimleri ile birlikte en ufak bir başarısızlık sonucunda geri kalan bütün her şeyin de aynı başarısızlıkla süreceğine inanırlar. Ve bundan dolayı da okul ve derslere oldukça ilgisiz davranırlar. Böyle bir durumun sonucunda da başarılı olunmuş olan derslerde bile başarısız sonuçlar alınmaya başlar. Bu şekilde devam eden bir durumun önlenmesi için de hiç vakit kaybetmeden öğrenci psikolojisi hizmetinden yararlanmak gerekir. Yapılacak olan danışmanlık hizmeti ile birlikte öğrenciler başarısızlıkların asla kalıcı olmadığı ve ileride çok daha başarılı olunacağı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu konuda deneyim sahibi bir danışman ile konuşan öğrenciler de bunun sonucunda kafalarında yer etmiş olan olumsuz düşüncelerden de kendilerini kurtarmış olacaklardır. Öğrencilikle ilgili her türlü sorunun çözümüne oldukça özenli bir şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü aksi bir durum söz konusu olduğu zaman yapılacak olan danışmanlık hizmetinden istenen şeyin tam tersi bir durum ortaya çıkmış olacak ve bu durum da öğrenciye çok büyük zararlar verecektir. (Alıntı- psikolog Erkan Aydın. miapsikoloji.com)