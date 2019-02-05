Bazen öğrenciler, yaşlarının getirdiği duygu değişimleri ile birlikte en ufak bir başarısızlık sonucunda geri kalan bütün her şeyin de aynı başarısızlıkla süreceğine inanırlar. Ve bundan dolayı da okul ve derslere oldukça ilgisiz davranırlar. Böyle bir durumun sonucunda da başarılı olunmuş olan derslerde bile başarısız sonuçlar alınmaya başlar. Bu şekilde devam eden bir durumun önlenmesi için de hiç vakit kaybetmeden öğrenci psikolojisi hizmetinden yararlanmak gerekir. Yapılacak olan danışmanlık hizmeti ile birlikte öğrenciler başarısızlıkların asla kalıcı olmadığı ve ileride çok daha başarılı olunacağı öğrencilere anlatılmaktadır. Bu konuda deneyim sahibi bir danışman ile konuşan öğrenciler de bunun sonucunda kafalarında yer etmiş olan olumsuz düşüncelerden de kendilerini kurtarmış olacaklardır. Öğrencilikle ilgili her türlü sorunun çözümüne oldukça özenli bir şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü aksi bir durum söz konusu olduğu zaman yapılacak olan danışmanlık hizmetinden istenen şeyin tam tersi bir durum ortaya çıkmış olacak ve bu durum da öğrenciye çok büyük zararlar verecektir. (Alıntı- psikolog Erkan Aydın. miapsikoloji.com)
Bugün 13:48 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:50 TSİ
Öğrenciye psikolojik danışmanlık hizmeti
Öğrenci psikolojisi, üstünde büyük bir özen ile durulması gereken konular içerisinde yer almaktadır. Çünkü bu kişiler ileriki dönemlerdeki eğitimli nüfusu oluşturacaklardır. Geleceğin başarılı bireylerinin oluşması için bu bireyler öğrenciyken gerekli bütün özenin gösterilmesi gerekmektedir.
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Bugün 13:48 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz