Gölcük’te bulunan Final Okulunun sahibi, Samsung bayisi ve bir köftecinin ortağı olan Metin San, piyasaya ciddi miktarda borçlanmış ve bu borçlarını ödeyemeyince Samsung mağazasını kapatıp kayıplara karışmıştı. Konkordato alan Metin San’ın okulunun mali durumunu mahkemece görevlendirilen komiserler takip ediyor. Okulda eğitim öğretim devam ediyor. Belçika’da olduğunu belirten San, konkordato sürecinin sonunda köftecideki ortaklığından da ayrılacak. Aralık ayında konkordato alan Metin San’ın şirketinin konkordato süresi 6 Mart 2019’da bitecek. Mahkeme ya süreyi uzatacak ya da konkordatoyu sonlandıracak.
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Gölcüklü iş adamı Metin San hala kayıp!
Bir süre önce piyasaya olan borçları yüzünden tehdit aldığı gerekçesiyle kayıplara karışan Gölcüklü iş adamı Metin San’dan haftalar önce gelen açıklamaya göre Belçika’ya borç bulmak için çıkmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz