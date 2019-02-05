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Kaman: Kimseyi işten çıkarmayacağım

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, büyükşehir belediyesinde çalışan işçilere seslenerek “İşçiler sakın korkmasın. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem, hiçbir işçiyi, hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacağım” dedi.

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Millet İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, il binasında seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kaman’ın danışmanı Ali Demiral da katıldı. Açıklamada konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, “1 Şubat itibariyle seçim kampanyasına başladık. Biz de vira bismillah dediğimiz yer Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin huzuruna çıktık” dedi.

HİÇ BİR İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIM

İktidar 13-0’ın verdiği şımarıklıkla kendine göre algı kullanıyor diyen Kaman, “Büyükşehir belediyesinde yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor. Bazı basın kuruluşlarının haberlerde yeni gelenlerin işleri görevden çıkaracağını yazmış. Bu haber bizim açımızdan tamamen yalandır. Biz büyükşehir belediye başkanı seçilirsek, hiçbir işçiyi hiçbir emekçiyi görevinden ayırmayacağım, işten çıkarmayacağım. İşçileri huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok. İşçiler boş yere korkmasın” dedi.

GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ YAPACAĞIZ

Bizim projelerimizde hazırlık süreçlerimiz devam ediyor diyen Kaman, “Gezdiğimiz bölgelerde bazı doneleri elde etmeye çalışıyoruz. Mesela İlimtepe’nin yarısında kanalizasyon yokmuş, yolunda problemler varmış. Havasının temiz olması nedeniyle göğüs hastanesi talepleri oldu. Tabi geldiğimizin 6. Ayında hemen yapamayız ama belli bir zaman limiti çerçevesinde 4’ncü yılın sonunda hastane yaparız dedik. Tabi daha başka ilçelerde de problemler ve talepler var” diye konuştu.

BELEDİYE ONLARA HAYAL OLACAK

8 Mart’ta projelerimizi bir kitapçık halinde kamuoyuna duyuracağız diyen Kaman, “Karaosmanoğlu’nun 2009 yılına ait bir kitapçığı vardı. Oradaki projeler gibi hayali projeler yapmayacağız. Aksine ayağı yere basan projeler yağacağız. Biz hayal satan grup değiliz. Şimdiye kadar hayal sattılar. Bundan sonra da onlar için belediye hayal olacak” şeklinde konuştu.

KAZANDIĞIMDA İLK İŞ ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIM

Saha çalışmaları hakkında konuşan Kaman, “Biz insan odaklı, huzurlu mutlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir kent hayaliyle projelerimizi üreteceğiz. Sahada neyle karşılaşacağımızı merakla bekliyorduk. Sahada Allah razı olsun halkımızın büyük teveccühünü gördük. Çarşıda gezerken yüzümde bir gülümseme oluştu ve kazanacağımıza olan inancım bir kat daha arttı. Başkan seçildiğim takdirde yapacağım ilk iş şükür namazı kılmak olacak” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Bugün 14:08 TSİ - Siyaset

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