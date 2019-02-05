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İYİ Parti’li Şahin, Kefken’i dolaştı

İYİ Parti’nin en iddialı olduğu seçim bölgelerinden biri olan Kandıra’da başkan adayı Ercüment Şahin, önceki gün Kefken’de semt pazarını turladı. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar ekonomik kriz nedeniyle Şahin’e dert yandı

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Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti’den Kandıra Belediye Başkan Adayı gösterilen Ercüment Şahin, sahadaki seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. İlçede bir dönem belediye başkanlığı da yapan ve her günü bir mahallede geçiren başkan adayı Şahin, önceki gün partililerle birlikte Kefken bölgesinde halkı selamladı ve bölgeyi turladı.

DP’Lİ ÇELİK DE YANINDA

Kefken’de esnaf ziyaretlerinde bulunan Şahin’e İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, İl Başkan Yardımcısı Emre Evren, CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu, Demokrat Parti MYK Üyesi Olcay Çelik, meclis üyesi aday adayları da eşlik etti. Kefken’deki ziyaretlerine ilk olarak semt pazarı ile başlayan Şahin gördüğü ilgi karşısında büyük moral buldu.

KRİZ PAZARA YANSIMIŞ

Semt pazarını gezen ve pazarcı esnafa bol kazanç dileyen başkan adayı Ercüment Şahin, bol bol sorun dinledi. Gezisi sırasında alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Şahin, ekonomik kriz ile ilgili sıkıntı dinledi. Krizin pazar tezgahlarına yansıdığını gördüklerini dile getiren Şahin, pazar turunun ardından Kefken merkezindeki iş yerlerini ve kahvehaneleri dolaşarak bölge halkı ile buluştu. Şahin’in gezisi sırasında Kefken Mahallesi Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem de hazır bulundu.

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