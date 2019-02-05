Büyükgöz’e hemşehri desteği

AKP Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, SKM programları kapsamında Erzurum Şenkaya Yünören Köyü Derneği'ni ziyaret etti. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) Başkanı Tekin Dursun’un da bulunduğu ziyarette hemşerileriyle buluşan Büyükgöz’e, Erzurumlulardan tam destek geldi.

“GURUR DUYULAN BİR GEBZE”

Dernek ziyaretinde konuşan başkan adayı Büyükgöz, amaçlarının Gebze'de yaşayan herkese adil, eşit ve övgüye layık hizmet vermek olduğunu söyledi. Büyükgöz, “Gebze için birinci sınıf eser üretip geleceğe miras olarak bırakacağız. Bunun üzerine ahlak ve maneviyatı da ekleyeceğiz. Gönül belediyeciliği yapacağız” dedi.