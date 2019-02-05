Özen, gençlerle buluştu

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, geçtiğimiz günlerde düzenlenen parti programında gençlerle bir araya geldi. Başta istihdam konusu olmak üzere kendisine iletilen sorunları dinleyen başkan adayı Özen, gençlerin birçoğunun işsiz olduğunu bildiğini, yetkililerden bu konuda çözüm üretmelerini beklediklerini ifade etti.

“CAN SIKINTISI TARİH OLACAK”

Geçim kaygısı olmayan gençlerin şehirde yapabileceği sosyal-kültürel bir uğraşı alanının olmadığından yakınan SP’li Ahmet Özen, “Hazırladığımız projelerle bizim dönemimizde hiçbir genç boşta kalmayacak. Sizlere istihdam alanları oluşturmanın yanında, rahatça girebileceğiniz sosyal tesisler, kütüphaneler, aktivite salonları inşa edeceğiz. Bizim dönemimiz, can sıkıntısının tarihe karışacağı bir süreç olacak” dedi.